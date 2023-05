Polizei ermittelt: Diebe stehlen Diesel auf einer Baustelle in Nordhausen

Nordhausen. Wo die Langfinger in Nordhausen aktiv waren und mit welcher Beute sie flüchten konnten.

Drei Bagger und ein Lkw waren in der Nacht zum Montag das Ziel von Dieben in Nordhausen. Sie verschafften sich, wie die Polizei berichtet, Zugang zum Baustellengelände in der Hufelandstraße und beschädigten die Bagger, um an den Kraftstoff zu gelangen. Bei einem Lkw wurde die Plane aufgeschlitzt und ebenfalls Diesel gestohlen. Insgesamt konnten die Täter mit ungefähr 200 Litern Kraftstoff unerkannt flüchten. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.