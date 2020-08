Polizei ermittelt gegen vermeintlichen Entblößer am Kiesteich in Bielen

Mit einem Entblößer muss sich die Nordhäuser Polizei seit Montag befassen. Die Beamten ermitteln gegen einen 29-Jährigen. Ihm werden exhibitionistische Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses vorgeworfen, berichtet die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Der Mann steht im Verdacht, am späten Montagnachmittag an den Bielener Kiesteichen sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vorgenommen zu haben. Dabei soll er eine Gruppe junger Frauen, die gerade im See badeten, beobachtet haben. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten konnten den Mann vor Ort antreffen. Die Ermittlungen dauern an.