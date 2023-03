Polizei erwischt in Nordhausen 17-Jährigen auf frisierter Simson

Nordhausen. Bei einer Kontrolle ist der Polizei in Nordhausen eine Simson aufgefallen, die deutlich zu viel Leistung hatte.

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 17-jährigen Mopedfahrer in der Halleschen Straße in Nordhausen kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, fiel dabei auf, dass an der Simson S51 Umbauarbeiten vorgenommen wurden.

Diese führten zu einer erheblichen Leistungssteigerung des Zweirades, was eine andere Führerscheinklasse erforderlich machte, die der Jugendliche nicht vorweisen konnte. Das Moped stellten die Polizisten sicher. Gegen den Jugendlichen erstatteten sie Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.