Bei Kontrollen in Nordhausen erwischte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer. (Symbolbild)

Polizei erwischt in Nordhausen betrunkenen Auto- und unter Drogen stehenden E-Scooter-Fahrer

Nordhausen. Bei Kontrollen in Nordhausen hat die Polizei verschiedenste Vergehen geahndet.

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei in Nordhausen in der Grimmelallee den Fahrer eines E-Scooters. Wie die Polizei informierte, stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung vorlag. Weiterhin gab es Anhaltspunkte, dass der 22-jährige den Scooter unter dem Einfluss berauschender Mittel führte, zumal der Mann den Konsum einräumte. Er bekam zwei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz.

Bei einer weiteren Kontrolle ging der Polizei am Sonntagmorgen ein betrunkener Autofahrer ins Netz. Laut Polizei wurde der 33-Jährige in der Straße Vor dem Hagentor kontrolliert und ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,26 Promille ergeben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

