Polizei erwischt in Nordhausen zwei berauschte Autofahrer

Nordhausen. Die Ergebnisse in Nordhausen zeigen es: Auch zu Ostern lohnt es sich, Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchzuführen.

Die Beamten der Nordhäuser Landespolizeiinspektion nutzen auch das Osterwochenende, um im Stadtgebiet von Nordhausen Verkehrskontrollen durchzuführen. Dabei haben sie vor allem ein Ziel vor Augen: Sie wollen die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer prüfen.

Am Karsamstag gegen 22 Uhr stoppten die Ordnungshüter einen 19-jährigen Autofahrer in der Arnoldstraße. Der junge Mann verhielt sich verdächtig. Und die Polizisten hatten hier tatsächlich einen guten Riecher. Denn bei ihrer Kontrolle stellte sich sehr schnell heraus, dass der 19-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Er muss nun mit Konsequenzen rechnen, gegen ihn wird ermittelt, die Anzeige ist gefertigt.

In der Nacht zum Ostersonntag, gegen 2.30 Uhr, geriet eine Frau in den Blickpunkt. Die Polizisten kontrollierten die 32-Jährige in der Sangerhäuser Straße. Ein Drogentest bei der Fahrzeugführerin verlief positiv. Daraufhin erfolgte bei ihr eine gerichtsverwertbare Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Die Polizisten fertigten zudem eine entsprechende Anzeige.