Nordhäuser Polizisten stoppten in der Nacht E-Scooter-Fahrer, um sie kontrollieren zu können (Symbolbild).

Polizei erwischt in Nordhausen zwei E-Scooter-Fahrer im Drogenrausch

Nordhausen. Aufmerksame Gesetzeshüter: Nachtdienst der Landespolizeiinspektion zieht zwei berauschte Männer aus dem Verkehr.

Bei Verkehrskontrollen erwischte die Nordhäuser Polizei in der Nacht zum Samstag zwei Fahrer, die ihren E-Scooter unter dem Einfluss berauschender Mittel führten. Zunächst stoppten die Beamten kurz vor Mitternacht einen 25-Jährigen in der Straße „An der Bleiche“. Der Mann war berauscht von Amphetaminen. Zwei Stunden später verlief ein Test bei einem 34-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Uferstraße ebenfalls positiv auf Amphetamine. Beide Männer mussten zur Blutentnahme ins Südharz-Klinikum. Die Weiterfahrt ist ihnen untersagt worden.