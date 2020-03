Nordhausen. Mit Sachbeschädigungen im Stadtgebiet musste sich die Nordhäuser Polizei in der vergangenen Nacht befassen. Gegen einen der Täter lag schon ein Haftbefehl vor.

Polizei erwischt zwei Randalierer in Nordhausen

Eine Ruhestörung durch mehrere Personen meldete eine Zeugin in der Dr.-Silberborth-Straße in der Nacht zum Mittwoch, berichtete die Polizei. Anschließend soll einer der Randalierer gegen den Außenspiegel eines abgestellten Fahrzeuges getreten haben. Bevor die alarmierten Polizisten eintrafen, ergriffen die Unbekannten bereits die Flucht. Doch weit kamen sie nicht. Die Beamten konnten den 18-jährigen Verursacher der Sachbeschädigung erwischen. Es stellte sich heraus, dass er zuvor außerdem einen Unterstand für Rollatoren beschädigt hatte. Zudem fanden die Beamten bei ihm Drogen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten einen weiteren Mann feststellen. Gegen den 23-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.