Polizei fahndet mit Foto nach Einbrecher in Nordhausen

Nordhausen Ein Mann ist in Nordhausen in eine Wohnung eingebrochen. Jetzt hat die Polizei ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

Laut Polizei ist ein bisher Unbekannter am 25. Mai gegen 10 Uhr in eine Wohnung in der Conrad-Fromann-Straße in Nordhausen eingebrochen. Auf seinem Beutezug in der Wohnung habe er verschiedene Elektrogeräte und Unterhaltungsmedien gestohlen.

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht nun nach Zeugen, die den abgebildeten Täter erkennen und sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

