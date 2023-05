Polizei im Südharz schlägt Alarm: Betrüger rufen Rentner an

Südharz. Täglich müssen sich Polizisten in Nordhausen und in Mansfeld-Südharz mit Betrugsfällen befassen. Vor allem Senioren sind die Opfer.

Ganoven am Telefon sind täglich in der Südharzer Region aktiv. Ihre Betrugsmaschen sind facettenreich. Steffi Schwan vom Polizeirevier Mansfeld-Südharz berichtete am Mittwoch von einem aktuellen Vorfall. Zwei Stunden lang ist eine Seniorin von einem angeblichen Mitarbeiter des Unternehmens Microsoft telefonisch ins Gespräch verwickelt worden. Der von der Seniorin genutzte Computer solle von Viren befallen sein, behauptete der Anrufer. Die Dame sollte Google-Play-Karten erwerben und den Zahlencode übermitteln. Zusätzlich wurde sie zur Bekanntgabe der Kontodaten aufgefordert, was die Geschädigte auch tat. Bisher sei bei der Rentnerin noch kein finanzieller Schaden eingetreten, erklärt Steffi Schwan. Sie warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.