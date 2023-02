Polizei im Südharz verhindert Betrug und rettet Ehepaar vor dem Verlust von 25.000 Euro

Südharz. Skrupellose Telefon-Betrüger lassen sich immer wieder fiese Tricks einfallen. Den jüngsten Versuch meldet die Polizei in Mansfeld-Südharz.

Ein älteres Ehepaar aus Allstedt erhielt am Donnerstag einen Telefonanruf mit unterdrückter Rufnummer, berichtet die Polizei im Kreis Mansfeld-Südharz. Die unbekannten Anrufer gaben vor, dass die Tochter des Paares in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Das Ehepaar sollte nun eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro hinterlegen. Der Ehemann habe sich daraufhin zu einem Geldinstitut begeben und den geforderten Betrag von seinem Konto geholt. Die Ehefrau, der inzwischen Zweifel an der Echtheit des Telefonats kamen, informierte die Polizei in Sangerhausen. Die Beamten konnten den Ehemann noch vor der Übergabe des Geldes an die Betrüger abfangen und so einen finanziellen Schaden verhindern. Die Täter ließen nichts mehr von sich hören.