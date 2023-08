Polizei in Nordhausen berichtet: Frau stürzt mit Motorrad und landet im Krankenhaus

Kelbra. Eine Linkskurve am Kyffhäuser ist einer 38-jährigen Frau zum Verhängnis geworden. Zeugen reagieren schnell und leisten Erste Hilfe.

Eine 38-jährige Frau war mit ihrem Motorrad am Freitagnachmittag auf der B 85 zwischen Kelbra und Kyffhäuserdenkmal unterwegs. In einer Linkskurve habe sie zu spät eingelenkt, berichtet die Nordhäuser Polizei. Die Frau kam von der Fahrbahn ab, verlor auf der Bankette vollends die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Mehrere Meter sei sie über den Asphalt gerutscht und schließlich mit einer Leitplanke kollidiert, schildert die Polizei. Zeugen reagierten geistesgegenwärtig und leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Rettungswagen brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus, um sie dort vollständig untersuchen und versorgen zu können. Die Blessuren der Motorradfahrerin sollen nicht so schwerwiegend sein.