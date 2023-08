Polizei in Nordhausen ermittelt nach Unfallflucht

Heringen. Verdächtiger beschädigte in Heringen in Auto und verließ den Unfallort. Die Polizei schnappte ihn aber und stellte Alkoholeinfluss fest.

Zeugen beobachteten in der Straße der Jugend in der Nacht zum Freitag eine Verkehrsunfallflucht, berichtet die Polizei. Ein Auto beschädigte einen dort parkenden Pkw. Der Verursacher befand sich während der Anzeigenaufnahme noch in der Nähe. Die Polizei ertappte ihn auf einem Parkplatz. Der Nutzer des Fahrzeugs behauptete, den Unfall nicht verursacht zu haben. Er verstrickte sich jedoch bei der Sachverhaltsdarstellung in Widersprüche. Zudem gab es Zeugenhinweise zur Täterschaft des Mannes. Die Beamten stellten bei ihm eine Alkoholisierung von mehr als ein Promille fest. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 1500 Euro.