Eine Zugbegleiterin hat am Montag einen Bewusstlosen in einer Regionalbahn gefunden und die Polizei alarmiert. Diese und weitere Meldungen im Polizeibericht für Nordhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Nordhausen: Bewusstloser im Zugabteil – Mit Messer bedroht – Mann schlägt junge Frau

Die Meldungen der Polizei für Nordhausen:

Hilflose Person im Zug

Einen Bewusstlosen im Zug von Nordhausen nach Göttingen hat am Montag gegen 19.30 Uhr eine Zugbegleiterin entdeckt. Die Bundespolizei kümmerte sich um den 27-Jährigen, der offensichtlich unter Drogen-Einfluss stand. Auf dem Bahnsteig in Nordhausen erlitt der Mann einen Krampfanfall. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil er Amphetamine mit sich führte, bekam er eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, teilte die Polizei mit.

Frau nach Streit im Krankenhaus

Ein Pärchen geriet am Montagabend auf dem Petersberg in einen Streit, der schließlich eskalierte. Ein 32-Jähriger soll nach Aussagen von Zeugen auf seine 20-jährige Begleiterin derart eingeschlagen haben, dass sie zu Boden stürzte. Was sich genau abgespielt hat, ermittelt die Polizei. Die junge Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Gegen den Mann erstatteten die Beamten Anzeige wegen Körperverletzung.

Zweimal mit Messer bedroht

Am Montag, gegen 18.20 Uhr, verlangte ein Mann in der Uferstraße von einem 35-Jährigen die Herausgabe von Essen, Bargeld und Zigaretten. Der Mann hatte sich zuvor mit einem Fahrrad dem Opfer genähert, schildert die Polizei in ihrer Mitteilung. Als der 35-Jährige sich weigerte, habe der Unbekannte ihn mit einem Messer attackiert. Als Zeugen die Polizei riefen, flüchtete der Täter. Der 35-Jährige erlitt Schnittverletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt.

Minuten später bedrohte ein 27-Jähriger den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Gemeinschaftsunterkunft in der Rathsfelder Straße mit einem Messer. Der Mann wurde festgenommen. Ob es sich vielleicht um den selben Täter handelt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Jugendliche Streithähne

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 15 Jahren gerieten am Montag, gegen 22.10 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße in einen Streit. Zunächst stritten sie nur verbal. Doch dann eskalierte die Auseinandersetzung derart, dass sich beide gegenseitig verletzten. Was sich genau abgespielt hat, ist noch unklar. Laut Angaben der Polizei kamen beide ins Krankenhaus. Gegen den 16-Jährigen, der eine Schnittverletzung davon trug, wurde Anzeige erstattet.

Mit Baseballschläger bewaffneter Mann zieht im Drogenrausch durchs Wohngebiet

Weitere Blaulichtmeldungen