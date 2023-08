Polizei Nordhausen bittet um Zeugenhinweise nach Diebstahl in Einkaufsmarkt

Nordhausen. Zwei junge Männer entwendeten Lebensmittel aus einem Supermarkt und setzten sich gegen einen Mitarbeiter zur Wehr. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem der Diebe.

Am 6. Januar diesen Jahres betraten zwei Männer einen Einkaufsmarkt in der Halleschen Straße in Nordhausen. Gegen 18.30 Uhr griffen sie beherzt in die Regale und stahlen verschiedene Lebensmittel.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Mitarbeiter des Marktes den Diebstahl und versuchte die Männer zu stellen. Diese setzten sich massiv zur Wehr. Dem Mitarbeiter gelang es einen der beiden festzuhalten. Der zweite Mann floh jedoch in unbekannte Richtung.

Ein Foto des flüchtigen Diebes wurde nun von der Polizei veröffentlicht. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

