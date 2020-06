Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Nordhausen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Zigarettendiebe am Automaten

Die Meldungen der Polizei für Nordhausen.

Unbekannte erbeuten Zigaretten im Wert von 1000 Euro

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte aus einem Zigarettenautomaten in Nordhausen Tabakwaren im Wert von mindestens 1000 Euro erbeutet. Der oder die Täter öffneten den Automaten in der Halleschen Straße, Ecke Jacob-Plaut-Straße, gewaltsam und gelangten so an das Diebesgut. Ermittlungen zufolge schlugen die Unbekannten gegen 4.30 Uhr zu. Wie die Polizei mitteilte, flexten sie den Automaten vermutlich auf. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Bei Auffahrunfall verletzt

Der Fahrer eines Kleinkraftrades musste am frühen Donnerstagnachmittag nach einem Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Den Angaben der Polizei zufolge war er in Niedersachswerfen auf der Appenröder Straße unterwegs, an der gerade Mäharbeiten stattfanden. Das habe der Fahrer übersehen und sei mit seiner MZ auf das stehende Fahrzeug der Arbeiter aufgefahren. Der Mann stürzte und verletzte sich am Knie. Der entstandene Schaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Hundesportverein im Visier von Diesen

Diebe hatten es auf das Vereinsheim des Hundesportvereins Am Salzagraben abgesehen. Beim Versuch, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, scheiterten der oder die Täter. Jedoch zerstörten sie mehrere Bewegungsmelder und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro, teilte die Polizei mit. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Samstag, 6. Juni, und Dienstag, 9. Juni. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Einbrechern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Vermehrt Trickbetrüger in Nordthüringen – fünfstelliger Bargeldbetrag erbeutet

