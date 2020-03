Nordhausen. Die Polizei in Nordhausen sucht seit Dienstagnachmittag die 16 Jahre alte Eike Ina P. Am Abend wurde sie das letzte Mal gesehen.

Polizei Nordhausen sucht nach vermisster 16-Jährigen

Wie die Polizei informiert, wurde sie am Dienstagabend gegen 17 Uhr das letze Mal in der sozialtherapeutischen Mädchenwohngruppe im „Schweizer Haus“ Am Hofberg in Nordhausen gesehen und wird seit dem vermisst.

Die Gesuchte ist demnach

1,70 Meter groß

weibliche Figur,

blond gefärbtes langes Haar.

Auf dem Foto ist die 16 Jahre alte vermisste Eike Ina P. zu sehen. Foto: Polizeiinspektion Nordhausen

Als sie zuletzt gesehen wurde trug sie vermutlich

ein olive-farbenes Oberteil,

eine schwarze Felljacke und schwarze Leggins,

außerdem schminkt sie sich gerne sehr auffällig.

Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass sich Eike Ina in orientierungsloser und daher hilfloser Lage befindet. Obwohl die Polizei bereits Suchmaßnahmen eingeleitet hat, konnte die 16-Jährige bislang nicht gefunden werden.

Wer hat Eike Ina P. gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.