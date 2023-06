Polizei Nordhausen: Tierfutter gestohlen – Vandalismus an Turnhalle

Nordhausen Tierfutter in unbekannter Menge haben zwei Männer in Nordhausen gestohlen. Zudem wurde ein Fenster einer Turnhalle beschädigt. Die Meldungen der Polizei.

Das meldet die Polizei in Nordhausen:

Mehrere hundert Euro Schaden an Turnhalle

Durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde am Montagmorgen die Nordhäuser Polizei über eine Sachbeschädigung informiert. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte am Wochenende mit einem Stein ein Fenster der Turnhalle auf dem Petersberg beschädigt. Der Stein wurde sichergestellt und auf Spuren untersucht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Männer erbeuten Tierfutter - Zeugen gesucht

Zwei Männer machten sich am Sonntagabend in der Emil-Reichardt-Straße an dem Außenlager eines Tierbedarfsladens zu schaffen. Aus dem Verschlag entwendeten sie Tierfutter in einer unbekannten Menge. Die beiden Täter führten ein Fahrrad mit Bollerwagen bei sich und transportierten so das Beutegut ab. Beide trugen während der Tat helle Kleidung. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

