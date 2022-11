Polizei stoppt in Nordhausen zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Nordhausen. Aufmerksame Beamte ziehen Samstagnacht berauschte Autofahrer in Nordhausen aus dem Verkehr.

Die Polizei kontrollierte am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Martin-Niemöller-Straße einen Ford-Fahrer. Der Drogenvortest schlug bei dem 21-Jährigen positiv an.

90 Minuten später stoppten die Beamten einen VW in der Alexander Puschkin-Straße. Neben dem 20-jährigen Fahrer saß der zuvor in der Niemöller-Straße Kontrollierte. Beim VW-Fahrer zeigte der Drogenvortest ebenso ein positives Ergebnis an. Beide Männer mussten zur Blutentnahme ins Klinikum.