Polizei sucht Handydieb und Briefkastenzerstörer in Salza

Nordhausen Zwei Vorfälle in kurzer Zeit in den Straßen von Salza. Ordnungshüter schließen nicht aus, dass es ein und derselbe Täter ist.

Nordhausen. Eine Frau ist am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr in der Hauptstraße in Salza das Opfer eines dreisten Handydiebstahls geworden, berichtet die Landespolizeiinspektion. Ein unbekannter Mann hatte sich zuvor dem Opfer von hinten auf einem Fahrrad genähert. Als er auf ihrer Höhe war, zog der Dieb das Handy der Frau ihr direkt aus der Hand und flüchtete in Richtung Salza.

Wie die Frau der Polizei schilderte, soll der Dieb einen blauen Anorak und eine graue Strickmütze getragen haben.

Gegen 9.50 Uhr ereignete sich am Mittwoch unweit entfernt vom Handydiebstahl – nämlich in der Straße der Opfer des Faschismus - ein weiterer Vorfall. Ein Mann beschädigte dort einen Briefkasten durch das Zünden eines Böllers. Dabei zog er auch die Klingelanlage des betroffenen Wohnhauses in Mitleidenschaft. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mindestens 1000 Euro, schätzen die Beamten der Inspektion. Mehrere Zeugen bemerkten die Tat und informierten die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Möglicherweise handelt es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter, meint die Polizei. Dafür gebe es Anhaltspunkte. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Nordhausen telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.