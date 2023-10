Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht im Kreis Nordhausen

Bleicherode. Böse Überraschung für eine Autofahrerin in der Löwentorstraße. Ein Unfallverursacher sucht einfach das Weite.

Nach einer Unfallflucht in Bleicherode werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Ford-Fahrerin ihr Auto am Donnerstag gegen 13.20 Uhr in der Löwentorstraße abgestellt. Als sie dann gegen 18 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste die Frau feststellen, dass ein bislang unbekanntes Auto mit ihrem Ford kollidiert war.

Dessen Fahrer hatte sich danach mitsamt dem unbekannten Auto unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise unter Telefon: 03631/960.