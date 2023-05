In Nordhausen wurde die Scheibe an einem Auto eingeschlagen. (Symbolfoto)

Polizei sucht Zeugen: Autoscheibe in Nordhausen eingeschlagen

Nordhausen. In welcher Straße von Nordhausen die Tat geschah. Und wohin sich Zeugen wenden können.

Die Scheibe eines Autos, das in der Uferstraße geparkt war, ist am Montag eingeschlagen worden. Wie die Polizei weiter informierte, geschah das in der Zeit von 20 Uhr bis 22.15 Uhr. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Personen, die etwas gesehen haben, werden gesucht.

Hinweise an die Polizeibitte unter Telefon: 03631 / 960