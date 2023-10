Polizei sucht Zeugen in Nordhausen: Unbekannte schmieren Graffiti auf einem Schulhof – auch Nazi-Symbole

Nordhausen. Zwei Tatorte in Nordhausen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter in beiden Fällen identisch sind.

An der Außenfassade und auf dem Schulhof einer Schule in Nordhausen sind politische Parolen angebracht worden. Da die Polizei sie in einer Mitteilung von Montagmittag als verfassungsfeindliche Symboliken bezeichnet, ist davon auszugehen, dass es sich um nationalsozialistische Zeichen oder Grußformeln handelt, die nach deutschem Recht unter Strafe gestellt sind.

Die Graffiti seien mit roter Sprühfarbe aufgesprayt worden. Das betroffene Schulgebäude befinde sich in der Wilhelm-Nebelung-Straße. Der oder die Täter seien nicht bekannt. Die Tatzeit könne eingegrenzt werden auf Freitag, 16.30 Uhr, bis Montagmorgen.

Ein ganz ähnlicher Vorfall ist den Angaben zufolge bereits am Sonntag bekannt geworden. Hierbei sei in der Spiegelstraße eine Hauswand beschmiert worden – ebenfalls mit roter Sprühfarbe. Inhaltlich gebe es starke Ähnlichkeiten, sodass von demselben Täter oder denselben Tätern ausgegangen werden könne.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Auskünfte.

Hinweise möglich an Telefon: 03631/960, Aktenzeichen 0257083 (Spiegelstraße) und 0257579 (Wilhelm-Nebelung-Straße)

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.