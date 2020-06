Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Nordhausen

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Nordhausen nach Zeugen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte die Fahrerin eines VW Golf ihr Auto am Montag gegen 7.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Grimmelallee, welcher an die Ärztehäuser und ein Fitnessstudios grenzt, abgestellt.

Als die Frau ihr Fahrzeug gegen 14 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie Unfallschäden an dem Auto fest. Der Verursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen, ohne den Unfall zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 03631/960 entgegen.