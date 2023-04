Polizei sucht Zeugen: Unbekannte zertrennen Glasfaserkabel in Nordhausen

Nordhausen. Mitten am Tag haben die Täter in der Rolandstadt zugeschlagen. Die Nordhäuser Polizei hofft nun auf Hinweise zu dieser teuren und mutwilligen Sachbeschädigung.

Am 14. April wurde der Polizei Nordhausen gemeldet, dass unbekannte Täter in der Südstraße in Nordhausen ein Glasfaserkabel durchtrennt haben, welches gerade erst verlegt werden sollte. Die Tat soll sich am 13. April zwischen 15.30 und 16 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter der Rufnummer 03631 / 960.