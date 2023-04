Polizei warnt vor Betrugsmasche

Wieder ist eine Frau von Unbekannten angerufen worden, die eine Geldsumme in Aussicht stellten. (Symbolbild)

Südharz. Südharzerin erhält mehrere Anrufe von Unbekannten, die einen hohen Gewinn versprechen.

Eine 48-jährige Frau aus Sangerhausen erhielt in den vergangenen Tagen mehrere Anrufe von unbekannten Personen, die ihr einen Gewinn in Höhe von 30.000 Euro angekündigten. Voraussetzung hierfür waren sogenannte Google-Pay-Karten im Wert von 900 Euro, die sie kaufen und den Anrufern übergeben sollte. Die Frau erkannte die Betrugsmasche und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei so dass ihr kein Schaden entstand. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrügereien und hat die Ermittlungen aufgenommen.