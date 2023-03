Polizei warnt vor Schockanrufen und betrügerischen Nachrichten im Südharz

Immer wieder versuchen Betrüger mit Anrufen oder Nachrichten an Geld zu gelangen.

Südharz. Erneut kommt es im Südharz zu Betrugsversuchen, die zwar nicht erfolgreich waren, aber trotzdem sensibilisieren sollten. Welche Maschen die Täter versuchen:

Mehrfach gab es im Landkreis Mansfeld-Südharz wieder Telefonanrufe, bei denen sich der oder die Anruferin als Familienmitglied oder als Polizisten vorstellten. Die Anrufer gaben an, sie oder die nahen Angehörigen wären in einen sehr schlimmen Verkehrsunfall verwickelt und müssten jetzt zur Abwendung einer Haft hohe Kautionssummen von bis zu 60.000 Euro hinterlegen. Wenn die Angerufenen darauf eingehen, wird eine Übergabezeit an die Polizei vorgeschlagen. Die Polizei warnt davor, sich auf diese Anrufe einzulassen.

Sollte jemand ähnliche Anrufe erhalten, sollte das Gespräch sofort beendet und die Angehörigen unter den bekannten Nummern angerufen werden. Im Zweifel sollte immer die Polizei informiert werden, Anrufe nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Auch Messengerdienste werden für Betrugsversuche genutzt. So wurde eine Frau über einen Messenger von einer ihr unbekannten Rufnummer angeschrieben und um die Übermittlung von Karten-Codes im Wert von 100 Euro gebeten. Sollte dies nicht erfolgen, würden persönliche Fotos im Internet veröffentlicht. Die Nummer des Chatteilnehmers führte nach Nigeria. Informationen zur Vorbeugung von Betrugsstraftaten erteilen die polizeilichen Beratungsstellen.