Ein Radfahrer in Nordhausen erreichte beim Alkoholtest mehr als 1,6 Promille. (Symbolbild)

Verkehrskontrolle Polizei zieht betrunkenen Mann in Nordhausen aus dem Verkehr

Nordhausen Die Nordhäuser Polizei hat am Montagabend gleich zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Eine E-Scooter-Fahrerin stand unter Drogen.

Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Montagabend in Nordhausen auffällig geworden. Bei beiden wurde im Anschluss an eine Polizeikontrolle eine Blutentnahme notwendig.

Gegen 23 Uhr wurde in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße zunächst ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann mehr als 1,6 Promille, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Etwa zehn Minuten später führte die Polizei eine weitere Kontrolle in der Straße Vor dem Hagentor durch. Dieses Mal wurde eine 24-jährige Fahrerin eines E-Scooters gestoppt. Bei ihr verlief ein Drogentest positiv.

