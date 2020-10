Polizeibekannter Pfandflaschendieb - Bäckereifahrzeug beschädigt

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein jugendlicher Autofahrer fuhr mit seinem Opel am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf dem Steinbrücker Weg aus Richtung Uthleben in Richtung der B 4. In einer Kurve geriet er auf das Bankett neben der Fahrbahn. Der Opel kam ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Der Straßengraben stoppte die Fahrt des 18-Jährigen. Der junge Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand erheblicher Schaden.

Scheibe am Bäckereifahrzeug eingeschlagen

Zwischen Donnerstag, 12.15 Uhr, und Freitag, 3 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Bäckerei-Lieferfahrzeuges in Bleicherode ein, das im Kehmstedter Weg abgestellt war. Der oder die Täter erbeuteten nichts. Die Höhe des Sachschadens am Mercedes beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Pfandflaschendieb

Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Freitag gegen 3.20 Uhr einen Mann in der Nordhäuser Weberstraße, der sich mit mehreren Kartons von der Rückseite eines Supermarktes entfernte. Die Polizisten gingen dem Hinweis nach und trafen am Taschenberg einen polizeibekannten 26-Jährigen beim Abtransport seiner Beute an. Er hatte eine größere Menge an Pfandflaschen, welche er zuvor vermutlich vom Gelände des Supermarktes gestohlen hat, bei sich. Die Beamten stellten das Beutegut sicher und erstatteten Anzeige.

