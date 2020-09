Polizeibericht Nordhausen: Aufsteller stoppt VW - Fahrzeug zerkratzt - Einbrecher unterwegs

VW mit Aufsteller kollidiert

Ein Metallaufsteller der Stadt Nordhausen stoppte am Montagmorgen die Fahrt einer 69-jährigen Autofahrerin. Die Frau fuhr mit ihrem VW gegen 6 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße, als sie am Kreisverkehr geradeaus fuhr und dort schließlich mit dem Aufsteller kollidierte. Die Frau blieb unverletzt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf insgesamt etwa 5100 Euro.

Auto beschädigt

Einen Schaden von mindestens 1000 Euro hinterließen Unbekannte an einem Fahrzeug, das in der Bochumer Straße abgestellt war. Die Täter zerkratzten eine Fahrzeugseite des Renaults. Am Sonntagnachmittag stellte der Fahrzeugbesitzer die Beschädigung fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Einbruch in Lagerhalle

Am Sonntag meldete ein Zeuge den Einbruch in die Lagerhalle einer Firma in der Rathsfelder Straße. Der oder die Täter waren gewaltsam in die Halle eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge nahmen der oder die Einbrecher Schlüssel mit. Was sie genau erbeuteten, muss noch geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

