Polizeigeschichte im Fokus einer Ausstellung in Nordhausen

Nordhausen. Wie sich Nordthüringer Polizisten mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen, zeigt eine interessante Präsentation in Nordhausen. Wo diese zu sehen ist und welche Spuren die Weimarer Republik hinterlassen hat:

Die Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen war am Montag der Schauplatz für einen etwas ungewöhnlichen Termin. Nicht die aktuelle Arbeit der Polizisten oder die Kriminalität standen im Mittelpunkt, sondern die feierliche Eröffnung einer Ausstellung zur Weimarer Republik und dem jüdischen Leben in Nordhausen bis 1933. Der leitende Polizeidirektor (LPI) konnte dazu die Präsidentin und die Vizepräsidentin des Thüringer Landtags, Birgit Pommer (Linke) und Dorothea Marx (SPD), begrüßen. Auch Vertreter der Polizeiführung, von Nordhäuser Bildungseinrichtungen und Museen sowie die Beigeordneten von Landkreis und Stadt Nordhausen, Stefan Nüßle (CDU) und Peter Uhley (Linke) waren Gast der Ausstellungseröffnung.

Nicht nur Polizisten können die Ausstellung besuchen

Schwerpunkte der Ausstellung bilden die Auseinandersetzung der Nordthüringer Polizisten mit ihrer eigenen Geschichte in der Zeit der Weimarer Republik, einhergehend mit der Integration der jüdischen Gemeinde in Nordhausen. Mit dieser Ausstellung, die bis Ende des Jahres zu besichtigen ist – gegebenenfalls auch länger –, will sich die Nordhäuser Polizei wieder mehr der Öffentlichkeit präsentieren. Denn die Präsentation steht nicht nur Polizisten offen, sondern kann auch von Schülern oder interessierten Gruppen nach Anfrage besichtigt werden.

Aufgebaut wurde die interessante Ausstellung von Hauptkommissar Jens Bönisch. Die Aufsteller mit den Geschichtsinformationen sind mit verschiedenen Exponaten wie Uniformen, Handbüchern oder Polizeiutensilien ergänzt. Die derzeitige Präsentation soll nicht die letzte Ausstellung in der LPI sein.

Anmeldung zur Besichtigung der Ausstellung unter Telefon: 03631 / 961503