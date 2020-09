Polizist von flüchtendem Mopedfahrer angefahren und verletzt

Nordhausen. Ein Mopedfahrer hat in Nordhausen bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle einen Polizisten angefahren und verletzt.

Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer hat am Dienstag in Nordhausen einen Polizisten angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollten er und ein weiterer Mopedfahrer kurz vor 15 Uhr kontrolliert werden.

Beide Fahrer ergriffen jedoch die Flucht und fuhren ohne anzuhalten davon. Beim Versuch, die Mopeds anzuhalten, sei der Polizist von dem Moped angefahren worden und daraufhin gestürzt. Dabei wurde er leicht verletzt.

Noch am Nachmittag habe der Tatverdächtige ermittelt werden können. Der Jugendliche räumte schließlich ein, das Moped gefahren zu sein. Der 17-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Es wurde Anzeige gegen ihn erstattet.

