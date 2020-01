Praxen, Läden, Büros: Ein Geschäftshaus blüht auf

Ohne Frage: Das Projekt steht im Schatten des „Fürstenhofs“ – dabei ist es von beachtlicher Größe: Rund vier Millionen Euro hat Axel Heck in den vergangenen zwei Jahren für den Kauf und die Modernisierung des Parkallee-Centers investiert.

Der Leerstand des markanten Gebäudes an der Europakreuzung sei hoch gewesen, blickt der Nordhäuser Bauunternehmer und Projektentwickler zwei Jahre zurück. Viel mehr als ein China-Restaurant, ein Sonnenstudio, die Prager Schule und die Arztpraxis von Holger Bang habe es nicht mehr gegeben. Doch im Gegensatz zum vorherigen Eigentümer aus Berlin glaubte Heck an diesen Standort: Das in den 90er-Jahren gebaute Gebäude steht an einer der am stärksten frequentierten Kreuzungen der Stadt, es ist in seiner Architektur markant, bietet ausreichend Parkplätze.

Inzwischen sind bis auf eine 185 Quadratmeter große Fläche alle Räume vermietet: Praxen für Physiotherapie, Psychotherapie, Ergotherapie und Kieferorthopädie entstanden, ein Versicherungs- und ein Architekturbüro zogen ein, die Dr.-Ebel-Fachkliniken verlagerten die Verwaltung ihrer bundesweit elf Kliniken nach Nordhausen. Ein Dachdecker hat im Center seine Adresse, Mitte März öffnet ein „Cube Store“, der dann auf 1300 Quadratmetern Fahrräder anbietet.

Proktologe investierte Viertelmillion Euro und vermietet nun OP-Saal

Bereits Ende vorigen Jahres weihte Steffen Weise an der Europakreuzung seine neue Praxis ein. Der Chirurg und Proktologe praktizierte zuvor im Grimmelhof, wusste allerdings, dass die Räume dort aus baulichen Gründen perspektivisch nicht mehr den geltenden Richtlinien genügen würden, ebenso wenig den Patientenansprüchen. Also nahm auch er viel Geld in die Hand: rund 250.000 Euro.

Ein moderner OP-Trakt ist teuer: Der eigentliche OP-Raum muss mittels Bleiplatten an den Wänden strahlungsfrei gemacht werden. Vorgeschrieben sind zudem ein Schleusensystem und ein Batteriesystem, das im Falle eines Stromausfalls über 90 Minuten hinweg die Funktion sämtlicher OP-Geräte sicherstellt.

Einen gesamten Raum schließlich nimmt jene Filteranlage ein, die für klimatisierte, sterile Luft im OP-Saal sorgt. In diesem fallen zwei Laser auf, etwa 100.000 Euro wert. Damit, erklärt der Proktologe, könnten Hämorrhoiden verödet werden. Im Gegensatz zum klassischen Wegschneiden gehe das schneller, auch gebe es deutlich weniger Narben: „Der Erhalt des sensiblen Gewebes im Analbereich ist wichtig, um nicht inkontinent zu werden“, erklärt der Arzt.

Praxis bietet moderne Therapieverfahren in einem sensiblen Bereich

Seit 2015 praktiziert er in Nordhausen, zwei Jahrzehnte Erfahrungen eines Klinikarztes bringt er ein. Nach wie vor arbeitet Steffen Weise zwei Tage pro Woche im Mühlhäuser Hufeland-Klinikum, um schwierigere oder komplexere Operationen, etwa wegen eines Tumors, selbst durchführen zu können. Was ambulant möglich ist, tut er gern in Nordhausen: Da sind Ports zu setzen, Implantate zu entfernen, Leistenbrüche zu behandeln, natürlich sind auch proktologische Eingriffe Weise in seiner Praxis möglich. Letzteres Fachgebiet der Medizin beschäftigt sich mit den Darm- und Po-Erkrankungen, hilft also, wenn es „unten“ juckt oder brennt. Nach und nach rücke die Proktologie aus dem Tabubereich, sagt Steffen Weise. Im Quartal hat er rund 1200 Patienten, wegen einer intensiven Vor- und Nachsorge summieren sich die Patientenkontakte etwa auf das Vierfache.

Steffen Weise plant, den separat nutzbaren OP-Saal auch an Kollegen wie HNO-Ärzte, Chirurgen oder Gynäkologen zu vermieten. „Möglicherweise findet sich ja jemand mit entsprechendem Bedarf für die noch leeren Räume hier im Haus.“