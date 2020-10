Preise im Nordhäuser Malwettbewerb der Feuerwehren übergeben

Abschluss des Malwettbewerbes der Kreisjugendfeuerwehr Nordhausen mit einer Preisübergabe am Badehaus Nordhausen, Das Motto lautete: Gemeinsam stark in der Jugendfeuerwehr.

Unter dem Motto „Gemeinsam stark in der Jugendfeuerwehr“ haben sich 71 Mitglieder aus 16 Jugendfeuerwehren des Landkreises Nordhausen an einem Malwettbewerb beteiligt. „Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme und die Vielseitigkeit der eingesendeten Bilder gefreut“, sagte Susann Gruneberg, die Vorsitzende des Finanzausschusses, der die Aktion ausgerichtet hat. Am Samstag war Preisübergabe am Nordhäuser Badehaus. Jeder, der ein Bild gemalt hatte, erhielt dort einen Preis.