Preiserhöhungen im Kreis Nordhausen nur in moderatem Umfang

Nordhausen. Nordhäuser Stadtwerke benötigen keine finanzielle Unterstützung. Einsparungen sind ein wichtiges Thema.

Einige Stadtwerke in Deutschland sind wegen der hohen Energiekosten in finanzielle Schieflage geraten. Grund ist das Handeln an der Energiebörse, wofür viel Geld hinterlegt werden muss. So hat etwa die Stadt Leipzig ihre Stadtwerke mit einem Darlehen von 150 Millionen Euro unterstützt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sogar einen Schutzschirm für alle Stadtwerke gefordert, weil mit massiven Zahlungsausfällen der Kunden gerechnet wird.

Wie sieht die Situation in Nordhausen aus? „Eine finanzielle Unterstützung ist derzeit kein Thema für uns“, sagt Olaf Salomon, Geschäftsführer der Stadtwerke-Holding in Nordhausen. Die Holding-Tochter Energieversorgung Nordhausen (EVN) habe bei Gas und Strom langfristig eingekauft und Verträge, die bis 2023 laufen. Zum Beispiel die Nordhäuser Verkehrsbetriebe, die beim Strom Sicherheit bis Ende nächsten Jahres haben.

Die Fahrscheinpreise sinderst kürzlich gestiegen

Allerdings seien die Ticketpreise auch erst im August erhöht worden. „Eine weitere Erhöhung aufgrund der Energieverteuerung wird es deshalb nicht geben“, betont Salomon.

Was die eigene Wärmeversorgung betrifft, haben die Stadtwerke vorgesorgt. Im April 2021 ging auf dem Betriebshof in der Robert-Blum-Straße ein Biomasse-Heizwerk in Betrieb. „Dieses nutzen wir zum Beheizen unserer Immobilien“, erklärt Thomas Mund, Geschäftsführer der Nordhäuser Stadtwirtschaft. Nur eine geringe Menge Gas müsse hier beigesteuert werden. Folglich fielen auch kaum höhere Kosten an.

Die Stadtwerke sind im Landkreis Nordhausen auch für die Abfallentsorgung zuständig. „Die hohen Dieselpreise machen uns natürlich zu schaffen. Deshalb hat es Überlegungen zu Einsparungen gegeben“, so Mund. Zum Beispiel bei der Tourenplanung. „Unsere Lkw fahren nicht mehr leer zurück, sondern nehmen andere Stoffe wieder mit“, nennt er ein Beispiel für das Zusammenlegen mehrerer Touren.

Wie sieht es mit höheren Müllgebühren aus? „Wir sind hier noch mitten in der Diskussion, wie wir die Preissteigerungen auffangen wollen“, sagt er. „Eine Preisanpassung wird aber frühestens Ende 2023 erfolgen“, blickt er voraus. Interessanterweise würden die Entsorgungspreise etwa beim Sperr- und Sondermüll derzeit sogar sinken. „Die Versorgungsanlagenbetreiber gehen mit den Preisen runter, weil die Mengen stark zurückgehen“, erläutert Salomon. Das würde die Finanzlage der Stadtwerke ebenso entlasten wie die derzeitigen Mehreinnahmen beim Verkauf von Altpapier.

Badehaus-Tickets werdenim nächsten Jahr teurer

Etwas anders stellt sich die Situation beim Bäderbetrieb dar, für den sich die Stadtwerke ebenfalls verantwortlich zeichnen. „Auch beim Badehaus sind wir bei der Energieplanung für 2023. Hier gehen wir von einer Erhöhung im niedrigen sechsstelligen Bereich aus“, sagt Salomon. Deshalb werde man um eine Preiserhöhung zu Beginn des nächsten Jahres nicht herumkommen. Die müsse aber natürlich erst vom Nordhäuser Stadtrat beschlossen werden.

Was mögliche Zahlungsausfälle betrifft, bleibt Thomas Mund gelassen. „Diese wird es sicher geben, aber wegen der moderaten Erhöhung nicht in Größenordnungen", schätzt er ein. Und: „Wir werden mit einem blauen Auge davonkommen", ist er sicher.