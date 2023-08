Preisskat, Benefizkonzert und offenen Denkmäler: Dorf im Kreis Nordhausen hält einige Höhepunkte bereit

In und an der St.-Elisabeth-Kirche Wülfingerode gibt es im September einige Veranstaltungen zu erleben.

Der Kirchbauverein Wülfingerode hat für den Monat September wieder einmal interessante Veranstaltungen organisiert. Für alle Skatbrüder und -schwestern steht am Samstag, dem 2. September, ein Preisskatturnier auf dem Programm. Beginn ist um 16 Uhr im Pfarrhaus. Auf die Teilnehmer warten tolle Preise.

Bereits zum 26. Mal findet das Benefizkonzert in der St.-Elisabeth-Kirche statt. Chöre der Region werden am 3. September ab 14 Uhr mit den Gastgebern musizieren. Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 10. September kann unter anderem die Elisabethkirche mit dem berühmten Goldenen Sarg besichtigt werden. Alle Wülfingeröder sowie Gäste aus nah und fern sind herzlich eingeladen.