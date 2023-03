Preisträger von Fotowettbewerb im Heringer Schloss geehrt

Heringen. Ausstellung mit Bildern zur Pflanzenwelt der Gipskarstregion wird in Heringen gezeigt. Kerstin Göthel gewinnt den ersten Preis.

Die Pflanzenwelt der Südharzer Gipskarstregion steht im Mittelpunkt eines Fotowettbewerbes, zu dem der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser (LPV) im Rahmen seines Hotspot-Projektes „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ im Jahr 2022 aufgerufen hatte.

Als Ergebnis des Wettbewerbs, an dem sich viele Hobbyfotografen aus der Region, aber auch Gäste aus anderen Bundesländern beteiligt hatten, wird nun eine sehenswerte Fotoausstellung im Schlossmuseum in Heringen präsentiert.

Der Vernissage in der Tafelstube des Heringer Schlosses wohnten viele der am Wettbewerb Beteiligten bei und erlebten einen kurzweiligen Abend. Umrahmt von Darbietungen des Musikers Gerald Michael Fähnrich führten LPV-Geschäftsführerin Astrid Koschorreck und Hotspot-Projektleiterin Heike Stolle in die Ausstellung und Aspekte der Naturschutzarbeit des Verbandes ein.

Als Preisträger des Hotspot-Fotowettbewerbs 2022 wurden Kerstin Göthel (1. Platz), Manfred Gösel (2. Platz) und Markus Frey (3. Platz) mit wertvollen Sachpreisen geehrt. Die Siegerfotos sowie 37 weitere Aufnahmen sind im Rahmen der Öffnungszeiten des Schlossmuseums Heringen bis zum Beginn der Sommerferien jeweils von Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Mitte April zieht die Ausstellung innerhalb des Schlosses noch einmal um und wird dann mit einer Wanderausstellung über den Hotspot Gipskarst kombiniert. Auf diese Weise rücken die Ausstellungen zu Archäologie und Geschichte des Schlossmuseums mit den Präsentationen des Landschaftspflegeverbandes zu Naturphänomenen und Artenvielfalt für einige Wochen zusammen.