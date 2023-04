Premiere für Nordhäuser Wohnungsunternehmen: SWG verstärkt Team mit Werkstudent

Nordhausen. Koorosh Parvaz aus dem Iran schreibt seine Masterarbeit bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) Nordhausen. Für das kommunale Unternehmen ist er ein Gewinn.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) beschäftigt erstmals einen Werkstudenten der Nordhäuser Hochschule. Seit April ist Koorosh Parvaz bei dem kommunalen Wohnungsunternehmen angestellt. Der 27-jährige Iraner studiert seit 2022 in Nordhausen den englischsprachigen Masterstudiengang Erneuerbare Energiesysteme. Bei der SWG wird der angehende Ingenieur in den kommenden Monaten seine Masterarbeit schreiben.

„Erneuerbare Energien, Wärmebereitstellung und die Energieeffizienz von Gebäuden sind für uns als Wohnungsunternehmen wichtige Themen, die uns in unserer täglichen Arbeit an vielen Stellen beschäftigen“, sagt SWG-Chefin Inge Klaan. Das Unternehmen habe in den kommenden Jahren einen Bedarf an technischen Mitarbeitern. „Insofern ist es für uns ein Gewinn, auf die Expertise der Hochschule zurückgreifen zu können“, führt sie weiter aus.

Erstes Treffen beim Hochschul-Hikeathon zum Thema Energiekrise

Die Nordhäuser Hochschule hat als eine der bundesweit ersten Hochschulen der Energiewende Rechnung

SWG-Chefin Inge Klaan freut sich über den ersten Werkstudenten im Unternehmen. Foto: Marco Kneise / Archiv

getragen, indem sie einen eigenen Studiengang „Regenerative Energietechnik“ etabliert hat. Darüber hinaus bietet sie mehrere internationale Masterstudiengänge wie Informatik und Erneuerbare Energien an.

Den Kontakt mit Koorosh Parvaz konnte die SWG-Chefin während des Hochschul-Hikeathon zum Thema Energiekrise knüpfen. Bei dieser zweitägigen Hochschulveranstaltung im Dezember 2022 wurden wichtige Aufgaben der kommenden Jahre besprochen.

Für die Wohnungswirtschaft ging es unter anderem um die Frage, wie in der Gebäudesanierung die Klimaschutzziele 2045 erreicht werden können, ohne große finanzielle Mehrbelastungen für Mieter und Vermieter zu generieren. Das Hikeathon-Format biete dafür methodische Lösungsansätze, so Inge Klaan weiter. „In diesem einem Jahr geht es für Herrn Parvaz darum, die theoretischen Erkenntnisse mit der Praxis zu flankieren, seine Sprachkompetenz weiter auszubauen und wir schauen, ob für beide Seiten eine langfristige Zusammenarbeit möglich ist“, so die SWG-Chefin.

Das Wohnungsunternehmen hat mehrere Themen für die Masterarbeit zur Wahl gestellt. Zwei hat der Iraner in der engeren Auswahl. „Eine Entscheidung habe ich aber noch nicht ganz getroffen“, erklärt er.

Bereits im September 2021 hat bei der SWG Objektmanagement ein dualer Student seine Ausbildung als Anlagenmechaniker und Bachelor of Engineering begonnen. Die SWG kooperiert hier mit der Fachhochschule in Erfurt.