Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) will in der Nordhäuser Innenstadt weitere Mieterparkplätze schaffen: Das Wohnungsbauunternehmen plant deshalb auf dem August-Bebel-Platz den Bau eines Parkhauses mit 186 Stellplätzen. Am Montagabend stellte Geschäftsführerin Inge Klaan das Vorhaben – nicht ohne Kritik – erstmals im Stadtentwicklungsausschuss vor.