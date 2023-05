Die angehenden Physiotherapeutinnen Anna-Lena Seifert (links) und Stella Vorwerk, hier beim Abkleben des Bandapparates der Wirbelsäule, gingen jetzt in der Pro-Vita Akademie neue Wege in der Ausbildung.

Pro-Vita Akademie in Nordhausen geht neue Wege: Lernen durch Lehren in der Ausbildung

Nordhausen. Neues Konzept im Unterricht der Pro-Vita Akademie fand guten Anklang. Die Physiotherapeuten durften ihr Wissen einer Pflegeklasse weitergeben.

Warum immer nur mit Lehrern lernen? Um Schüler zum Lernen zu motivieren und sie für das Berufsleben fit zu machen, werfen die Lehrkräfte der Pro-Vita Akademie auch einmal vertraute Strukturen über Bord und geben neuen Konzepten Raum. „Die ‘Lernen durch Lehren-Methode’ kann eine positive Alternative zum traditionellen Unterricht darstellen: Schüler, die sich im letzten Jahr ihrer Ausbildung befinden, sind durchaus in der Lage, ihr erworbenes Wissen an Mitschüler weiterzugeben“, berichtet Schulleiterin Sonka Trump. Die Auszubildenden lernten dadurch nicht nur stupide ihr Fachwissen, sondern sie übten sich nebenbei auch in Präsentation, Moderation und Teamarbeit.

Das erste Unterrichtsprojekt in dieser Form wurde von den Physiotherapeuten kürzlich durchgeführt. Sie präsentierten ihr Fachwissen zum Thema Rückengesundheit in einer Pflegeklasse im ersten Ausbildungsjahr und leiteten anschließend praktische Übungen in Form einer Rückenschulung an. Schon bald würden die Pflegeschüler im Gegenzug ihr medizinisches Know-how zur korrekten Messung von Blutdruck, Puls, Atemfrequenz und Körpertemperatur an die Physiotherapieklasse weitergeben.