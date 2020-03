Problem erkannt, doch das Geld fehlt

Wir schaffen nicht alles gleichzeitig. Viele Dinge benötigen neben einem Budget auch Zeit und Geduld. Das waren die Worte von Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) beim diesjährigen Nordhäuser Neujahrsempfang.

Damit lässt sich trefflich die Situation bei der dringend notwendigen Sanierung mancher Nordhäuser Straßen beschreiben. Das Problem ist erkannt, die Beseitigung scheitert aber schlicht an den fehlenden Finanzmitteln. Dabei sind die 4,4 Millionen Euro für den Straßenbau ein guter Anfang.

Es ist verständlich, dass die Stadt Schwerpunkte bilden muss, wenn das vorhandene Geld nicht ausreicht. Die Sanierung der Riemannstraße ist zu begrüßen, kann aber nur der erste Schritt sein. Der Zustand der Kasseler Landstraße zum Beispiel ist schon viele Jahre ein Ärgernis und kein gutes Aushängeschild für Gäste und Touristen, wenn sich diese aus Richtung Westen der Innenstadt nähern.

Die Stadt hat übrigens weitere Maßnahmen beantragt, die es nicht in den Fördermittelrahmen des Landes geschafft haben, zum Beispiel den Neubau der Fußgängerbrücke in Obersalza, die Sanierung der Brücken über den Mühlgraben und Zorge in Krimderode oder den Ausbau des Darrweges. Das zeigt, dass es der Verwaltung nicht an Ideen fehlt. Sondern am Geld.