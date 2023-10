Projekt in Nordhausen verspricht eine neue Tanzshow der Extraklasse

Nordhausen. More Esprit – das Tanzprojekt in Nordhausen – feiert demnächst die Premiere seiner neuen Show in der Sundhäuser Festhalle. Die Leiterin kündigt ein großartiges Spektakel an.

Das Nordhäuser Kinder- und Jugendtanzprojekt More Esprit mit seiner Leiterin Katrin Schille will am Sonnabend, 4. November, um 17 Uhr ein einmaliges Feuerwerk des Tanzes in der Sundhäuser Festhalle entzünden. Präsentiert wird die Show „Feel it!“.

Insgesamt 17 Gruppen präsentieren eine eigens für diese Show inszenierte Geschichte über ein Mädchen, das ihre Gefühle kennenlernt. Dabei erlebt sie zahlreiche Abenteuer. Aber sie ist nicht allein.

Die Zuschauer erwartet eine liebevoll vorbereitete und aufwendig detailliert inszenierte Tanz- und Lichtshow. „Es ist ein neuartiges großartiges Spektakel des Tanztheaters“, erklärt Katrin Schille, „eine getanzte Geschichte, von all unseren Tanzgruppen des Projektes inszeniert und in einer liebevoll durchdachten Geschichte und Kulisse in der Festhalle dargestellt und getanzt.“ Es ist eine 90-minütige Show für Kinder und Erwachsene.

Für das leibliche Wohl ist während und nach der Show gesorgt. Im Anschluss wird auf der Aftershowparty weiter gefeiert. Diese ist im Kartenpreis enthalten. Der Eintritt kostet für Erwachse 19 Euro, Kinder von fünf bis 14 Jahre zahlen 15 Euro, und Kinder bis vier Jahre erhalten freien Eintritt. Die Karten gibt es direkt in der Tanzschule.