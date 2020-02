Protestwanderung gegen Gipsabbau am Kuhberg bei Harzungen

Kurz vor einer baumbestandenen Anhöhe klafft die Wunde in der Landschaft. Zwischen grünendem Acker und Wiese zeigt sich das nackte Erdreich: der erste Gipssteinbruch in der bislang unberührten Rüdigsdorfer Schweiz, direkt am Karstwanderweg und am Südharzer Dampfloksteig gelegen, den beiden hiesigen Qualitätswanderwegen.

Für schwere Fahrzeuge ist eine Abfahrt nach unten in den Steinbruch entstanden, die ersten Gipsköpfe sind freigelegt. Schon etwa 700 Tonnen des weißen Gesteins türmen sich am Rand, bereit zum Abtransport nach Walkenried ins Werk des Unternehmens Saint-Gobain.

Allein, das anhaltend feuchte und Wetter ohne längere Frostphasen hat der Abbaufirma einen Strich durch die Rechnung gemacht: Zu durchnässt und schmierig ist der Untergrund, als dass die Abraumarbeiten weitergehen könnten. Auch an einen Wegebau sei derzeit nicht zu denken, sagt Unternehmenssprecher Gilles Seifert.

Der aber ist nötig, sollen die 25 Tonnen schweren Fahrzeuge den schmalen Feldweg bis zur Landstraße zwischen Niedersachswerfen und Harzungen nutzen können: Aufgezogen werden soll ein 50 Zentimeter starker Aufbau aus Dolomit und Grauwacke, darüber eine zehn Zentimeter starke Schotterdecke. Im Schnitt sollen vier Lkw-Ladungen Gestein pro Tag abtransportiert werden. Saint-Gobain hofft nun auf günstige Witterungsbedingungen in den nächsten Wochen, um Ende März mit dem Abbau richtig beginnen zu können.

Regionalplanentwurf sieht knapp 50 Hektar für Gipsabbau am Kuhberg vor

Wie mächtig der Gips im Steinbruch liegt, vermochte das Unternehmen am Dienstag nicht zu sagen. Vor knapp drei Jahren, als das Landesbergamt den Gipsabbau auf 1,9 Hektar der Bewilligungsfläche zugelassen hatte, war die Rede von einer jährlichen Abbaumenge von rund 20.000 Tonnen Gips. Und zwar über „deutlich mehr als zehn Jahre hinweg“, so Elmar Zimmer, Werkleiter von Saint-Gobain in Walkenried.

Besagte 1,9 Hektar sind nur ein kleiner Teil des Bewilligungsfeldes. Das ist rund 18 Hektar groß. Obendrein sieht der 2018 vorgelegte Regionalplanentwurf am Kuhberg weitere 30 Hektar für eine „vorsorgende Rohstoffsicherung“ vor, und zwar in östlicher Richtung gen Rüdigsdorf. Dort soll binnen der nächsten 25 Jahre nicht abgebaut werden, doch sollen für die nächsten Generationen die Vorräte gesichert werden.

Angesichts dessen sagt Neustadts Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt (parteilos): „Die aufgerissene Fläche ist erschreckend – und das ist nur der Anfang.“ Damit sich der „fortschreitende Hunger nach Gips“ nicht irgendwann auch auf die Neustädter Gemarkung ausdehnt, ist er am Samstag dabei, wenn Umweltschützer von Harzungen zum neuen Steinbruch am Kuhberg wandern.

Bäume und Amphibienschutz als Ausgleich

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat die neuerliche Protestaktion initiiert: „Es ist doch wichtig zu zeigen, dass wir weiter aktiv sind, um die Landschaft zu schützen“, sagt BUND-Kreischefin Dagmar Becker.

Der Steinbruch am Kuhberg sei zwar nicht mehr zu verhindern, doch gebe es andere Fronten, an denen es sich zu kämpfen lohne: „Der Winkelberg ist zwar Naturschutzgebiet, doch wird dieses von Casea beklagt“, erklärt Becker. Eine Gerichtsentscheidung hierzu steht ebenso seit Jahren aus wie im Fall Günzdorf/Harzfelder Holz: Saint-Gobain möchte auf dem Areal nahe Neustadt unterirdisch Gips abbauen, klagte deshalb auch gegen das dortige Naturschutzgebiet.

Dagmar Becker erinnert nicht zuletzt an das geplante Naturschutzgebiet Bromberg, das eine Erweiterung des Himmelsberg-Steinbruchs zwischen Woffleben und Appenrode verhindern soll, aber trotz Ankündigung der bisherigen Umweltministerin nach wie vor nicht ausgewiesen wurde.

Saint-Gobain begründet den Steinbruch am Kuhberg damit, dass die Gipsvorräte sowohl am Himmelsberg wie auch am Kahlen Kopf schon in wenigen Jahren erschöpft sind, weist auf eine Renaturierung nach dem Abbau hin. Als Ausgleich für den Steinbruch soll im März bei Rüdigsdorf eine Streuobstwiese angelegt werden. Auch werde erwogen, für die Gelbbauchunken-Population in der Rüdigsdorfer Schweiz Kleinstgewässer anzulegen. Weil auch der Zufahrtsweg genutzt wird, sollen im Herbst an diesem hochstämmige einheimische Laubbäume gepflanzt werden, ebenso sollen an dieser für Amphibien wechselfeuchte Senken entstehen.

Der BUND lädt für den 22. Februar zu einer Protestwanderung rund um den Steinbruch Kuhberg ein. Treffpunkt für die etwa zweieinhalbstündige Tour ist um 13.30 Uhr die Kirche in Harzungen. Bei Starkniederschlägen oder anderen Wetterunbilden informiert der BUND im Landcafé Kubath über die aktuelle Situation zum Gipsabbau im Südharz