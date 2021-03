Provokante Plakataktion zeigt in Auleben Wirkung

„Nimm mich“, „Es wird Zeit!“ oder „Ich bin noch zu haben“ stand in großen Lettern vor anderthalb Jahren an fünf Auleber Gebäuden, die zu verkaufen waren. Rote Herzen verliehen der Aktion noch mehr Aufmerksamkeit, besonders zum Jubiläumsumzug anlässlich der 1200-Jahrfeier. In deren Vorbereitung entstand auch die Idee.