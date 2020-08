Prüfungstermin für Sportabzeichen

Beim Weimarer Sportabzeichentag 2019 zeigten auch diese Jugendlichen, was in ihnen steckt.

Nordhausen. Der Kreissportbund plant für den 26. August die Abnahme in Nordhausen.

Der Kreissportbund hat für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens vier Termine angesetzt. Der erste ist der 26. August ab 10 Uhr auf dem Sportplatz der Nordhäuser Lessing-Schule. Für das Abzeichen muss man in den motorischen Basisfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination je eine von vier möglichen Übungen auswählen und erfolgreich bestehen sowie seine Schwimmfähigkeit nachweisen.

Wie bei den Olympischen Spielen gibt es die Stufen Bronze, Silber oder Gold. Um das Sportabzeichen zu bestehen, muss in jeder Disziplingruppe mindestens eine Leistung in Bronze erbracht werden, hieß es weiter.

Für Jugendliche, die sich für die Bundeswehr, die Polizei oder den Zoll interessieren, ist die Vorlage des „Deutschen Sportabzeichens“ in Silber Pflicht und somit Teil des Bewerbungsverfahrens. Interessierte können am 26. August ohne Anmeldung teilnehmen.

Die nächsten Termine finden am 16. September für die Disziplin Schwimmen sowie am 26. September und am 21. Oktober statt.