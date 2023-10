Prügel im Wartehäuschen: 19-Jähriger an Bushaltestelle in Nordhausen überfallen und verletzt

Nordhausen. An einer Bushaltestelle in Nordhausen stiegen zwei Unbekannte aus einem Auto. Einer schlug anschließend mehrfach den 19-Jährigen ein. So werden die Männer beschrieben.

In der Nacht zum Samstag ist ein 19 Jähriger in Nordhausen überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 0.15 Uhr in einer Bushaltestelle gegenüber der neuen Feuerwache in der Halleschen Straße. Plötzlich habe ein schwarzer Pkw angehalten, aus dem zwei schwarz gekleidete Männer mit Kurzhaarschnitt ausstiegen. Eine von ihnen sei dann auf den jungen Mann losgegangen und habe ihn sowohl mehrfach gegen den Brustkorb geschlagen als auch gegen die Scheibe der Haltestelle gedrückt.

Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der beiden Unbekannten anschließend wieder in das Auto und fuhren davon. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen aufgenommen. Hinweise nimmt die Nordhäuser Polizei entgegen.

