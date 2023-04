Psychothriller auf der Sondershäuser Bühne

Nordhausen. Das „Haus der Kunst“ in Sondershausen steht vor der nächsten Theaterpremiere. Zwei Schauspieler geben eine psychologischer Kriminalgeschichte vom Feinsten.

Das Schauspiel „Die Katze im Käfig“ feiert am 14. April um 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Sonderhausen Premiere. Ute Schmidt und Jochen Ganser vom Rudolstädter Schauspielensemble liefern sich in diesem Psycho-Thriller in den Rollen der Patricia Highsmith und des Edward Ridgeway ein abgründiges Katz- und Mausspiel, bei dem irgendwann nicht mehr erkennbar ist, wer die Katze und wer die Maus ist.

Der 1962 geborenen Australierin Joanna Murray Smith gelang mit diesem 2014 in Sydney uraufgeführten Kammerspiel ein beklemmendes Porträt der amerikanischen Dichterin Patricia Highsmith und zugleich ein aufwühlendes Drama über die Lust am Bösen, so Theatersprecherin Renate Liedtke.

Patricia Highsmith wurde berühmt durch ihre Geschichten um den attraktiven und mordsmäßig guten Killer Tom Ripley. In Joanna Murray-Smiths psychologischer Kriminalgeschichte hat sich die Autorin nach einem skandalreichen Leben in ein kleines abgelegenes Schweizer Bergdorf zurückgezogen. Eines Tages steht ein ehrgeiziger Verlagsangestellter vor ihrer Tür, um sie zu überreden, einen neuen Ripley-Roman zu schreiben.

Weitere Vorstellungen: 15. April, 19.30 Uhr; 30. April, 14.30 Uhr; 19. Mai, 19.30 Uhr