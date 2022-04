Pulsar-Trio begeistert in Nordhausen

Nordhausen. Mischung aus Sitar, Schlagzeug und Klavier gefiel dem Publikum.

Beim vierten Konzert im Rahmen des 22. Nordhäuser Jazzfrühlings stand am Samstagabend im Club „Jazzmangel“ in der Barfüßerstraße das Pulsar-Trio auf der Bühne. Hinter dem Trio verbergen sich Beate Wein am Klavier, Matyas Wolter an der Sitar sowie Aaron Christ am Schlagzeug. Die Musiker sorgten bei ihrem Auftritt für gute Stimmung. Erstmals trafen Matyas Walter und Beate Wein im Frühjahr 2007 aufeinander. Aaron Christ gesellte sich später dazu. Die einmalige Besetzung bringt eine ganz einzigartige Textur und Klangästhetik hervor, die ihresgleichen sucht. Davon konnte sich das Publikum überzeugen.