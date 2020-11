Quarantäne für Heringer Hortkinder

Grund- und Regelschule sind in Heringen in einem Gebäude untergebracht.

Nordhausen Im Südharz herrschten zuletzt mit die niedrigsten Fallzahlen von Corona-Infizierten im ganzen Land. Der Landkreis Nordhausen war noch am Freitagmittag einer der wenigen „grünen“ Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenzzahl von unter 35.

Am Abend allerdings änderte sich die Lage: Sechs neue Corona-Fälle vermeldete das Gesundheitsamt. In Summe wurden damit im Landkreis binnen sieben Tagen 30 Infektionen bekannt, der Inzidenzwert stieg auf knapp 36 Infektionen pro 100.000 Einwohner an. Der Landkreis gilt damit zwar noch nicht als Risikogebiet, ist nun aber „gelb“ eingestuft auf der Karte des Robert-Koch-Instituts.

Durch einen der sechs jüngsten Corona-Fälle sei der Hort der Heringer Grundschule betroffen, erklärte Landratsamtssprecherin Jessica Piper. Man rechne mit etwa 100 Kindern, die deshalb in Quarantäne müssen. Ob die anderen fünf Infektionen in Zusammenhang mit den jüngsten Fällen stehen, vermochte sie indes nicht zu sagen.