Der Landkreis Nordhausen hält ein Quarantänehaus in Rothesütte vor für Menschen, die wegen einer möglichen Corona-Virus-Infektion in Quarantäne sind.

Rothesütte. Das Landratsamt verteidigt das Unterkunftsangebot auch für Privatleute in Rothesütte gegen die Kritik.

Quarantänehaus in Rothesütte ist weiterhin ungenutzt

Das voriges Jahr geschaffene Quarantänehaus in Rothesütte blieb bislang unbenutzt. Doch das könnte sich demnächst ändern. Nach Auskunft von Landrat Matthias Jendricke (SPD) wird derzeit in Absprache mit der Hochschule Nordhausen erwogen, das Gebäude für Studenten zu nutzen, die aus Staaten kommen, aus denen eine Einreisequarantäne Pflicht ist. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.