Radar auf Nordhäuser Friedhof: Spezielle Technik liefert Daten für würdiges Gedenken

Dem bereits gestalteten Pavillon soll auch das Umfeld folgen: Die Stadt will einen würdigen Trauer- und Lernort.

Das Ziel ist klar: der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung würdig gedenken und historisches Lernen ermöglichen. Erreichen will die Stadt Nordhausen das durch eine Neugestaltung des Ehrenfriedhofs. Den ersten Schritt hatte das Rathaus im Juli getan, als es dem Ausschuss für Stadtentwicklung drei Gestaltungsvorschläge unterbreitete. Weiter gingen die Arbeiten am Projekt in dieser Woche: Wie sich einer öffentlichen Mitteilung der Verwaltung im Internet entnehmen lässt, war dafür sogar ganz spezielle Technik nötig.